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Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко стала мамой в день свадьбы бывшего супруга Александра Гобозова

Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко стала мамой в день свадьбы бывшего супруга Александра Гобозова

Экс-учасница Дома-2 Алиана Устиненко нашла новую любовь после разрыва с Александром Гобозовым. Сегодня блогер сегодня стала мамой, об этом она сообщила в Telegram-канале.

Алиана родила и поделилась кадрами из родильного дома в своем блоге. Она пошутила, что не хотела стать мамой в день свадьбы бывшего — Александра Гобозова, который недавно женился. Сейчас Устиненко хорошо ладит с экс-супругом и его женой и воспитывает сына Роберта. Они относятся друг к другу с уважением и без негативных эмоций.

Ранее ведущая «Дома-2» Ольга Орлова поделилась сожалением, что ее крестный сын растет без наставлений певицы Жанны Фриске. Отец Платона запрещает Орловой встречаться с ним.
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