Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко стала мамой в день свадьбы бывшего супруга Александра Гобозова

Алиана родила и поделилась кадрами из родильного дома в своем блоге. Она пошутила, что не хотела стать мамой в день свадьбы бывшего — Александра Гобозова, который недавно женился. Сейчас Устиненко хорошо ладит с экс-супругом и его женой и воспитывает сына Роберта. Они относятся друг к другу с уважением и без негативных эмоций.