Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко стала мамой в день свадьбы бывшего супруга Александра Гобозова

Экс-учасница Дома-2 Алиана Устиненко нашла новую любовь после разрыва с Александром Гобозовым. Сегодня блогер сегодня стала мамой, об этом она сообщила в Telegram-канале.
Алиана родила и поделилась кадрами из родильного дома в своем блоге. Она пошутила, что не хотела стать мамой в день свадьбы бывшего — Александра Гобозова, который недавно женился. Сейчас Устиненко хорошо ладит с экс-супругом и его женой и воспитывает сына Роберта. Они относятся друг к другу с уважением и без негативных эмоций.
Ранее ведущая «Дома-2» Ольга Орлова поделилась сожалением, что ее крестный сын растет без наставлений певицы Жанны Фриске. Отец Платона запрещает Орловой встречаться с ним.