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При пожаре в Сосьве Свердловской области без вести пропала 89-летняя женщина

Происшествия
При пожаре в Сосьве Свердловской области без вести пропала 89-летняя женщина

Во время крупного пожара в поселке Сосьва Свердловской области без вести пропал человек. Им оказалась 89-летняя женщина, рассказал источник ФАН в экстренных службах.

Спасателям удалось локализовать пожар в населенном пункте до 10 000 квадратных метров. Источник ФАН также сообщил, что в результате инцидента было уничтожено 116 жилых домов. Огонь распространился на поселок Таежный, но его жители на тот момент уже покинули строения.

Ранее также стало известно, что российский президент Владимир Путин поставлен в известность относительно происходящего в Сосьве. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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