При пожаре в Сосьве Свердловской области без вести пропала 89-летняя женщина

Спасателям удалось локализовать пожар в населенном пункте до 10 000 квадратных метров. Источник ФАН также сообщил, что в результате инцидента было уничтожено 116 жилых домов. Огонь распространился на поселок Таежный, но его жители на тот момент уже покинули строения.