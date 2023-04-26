В Москве состоялась патриотическая акция с участием легендарных автомобилей «Победа»

В столице в рамках Международной патриотической акции впервые состоялся «Автопробег Победы». 12 ретро-автомобилей стартовали с главной площади Музея Победы и проехали по Кутузовскому проспекту, после чего они вернулись на Поклонную гору.
В этом году наша страна празднует 80-ю годовщину принятия решения о создании легендарной автомашины ГАЗ М-20. Советский автомобиль «Победа» был разработан в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны. Накануне парада Победы 1945 года высшему советскому руководству были представлены два опытных образца, а через год машина пошла в массовое производство.
Парад возглавил депутат Государственной думы Александр Хинштейн, лично сев за руль первого в колонне автомобиля.
«Это не просто машина, а символ возрождения страны и перехода к мирной жизни. Это знак исключительного мужества и высокого профессионализма конструкторов и рабочих, создавших эту замечательную машину», — подчеркнул политик.
Участник ретро-пробега Анатолий Рыбников купил автомобиль «Победа» 1957 года выпуска 17 лет назад. С тех пор, бережно ухаживая за своей красавицей, он активно принимает участие в различных выставках и автопробегах.
«Я купил его в прекрасном состоянии. Здесь 97-98% оригинального, а из нового здесь только покраска и пошит новый салон», — рассказал мужчина.
Другой участник мероприятия рассказал, что ему было 13 лет, когда отец купил и подарил ему новенькую «Победу». За 51 год использования Игорь Соломатин многократно модифицировал машину, превращая ее в гоночный автомобиль. По словам автолюбителя, за все эти годы пробег машины составил не менее двух миллионов километров. Одно из интересных ноу хау изобретателя — выдвигающийся боковой фонарь.
Ретро-автопробег провели в рамках Международной патриотической акции «Диктант Победы», который пройдет по всей России 27 апреля.