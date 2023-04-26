В Москве состоялась патриотическая акция с участием легендарных автомобилей «Победа»

Другой участник мероприятия рассказал, что ему было 13 лет, когда отец купил и подарил ему новенькую «Победу». За 51 год использования Игорь Соломатин многократно модифицировал машину, превращая ее в гоночный автомобиль. По словам автолюбителя, за все эти годы пробег машины составил не менее двух миллионов километров. Одно из интересных ноу хау изобретателя — выдвигающийся боковой фонарь.