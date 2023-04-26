Роскомнадзор заблокировал 160 тыс. ресурсов с фейками о ходе СВО

В среду, 26 апреля, представители Роскомнадзора в официальном Telegram-канале сообщили количество заблокированных ресурсов с момента проведения специальной военной операции.
По данным ведомства, с 24 февраля 2022 года Роскомнадзором было заблокировано 160 тысяч фейковых сайтов. В сообщении отмечается, что удалось заблокировать 4300 пиратских видеосервисов, которые распространяли рекламу с заведомо ложной информацией о проведении спецоперации. Также было удалено 3500 «зеркал» антироссийских ресурсов. В Роскомнадзоре отметили, что у специалистов уходит менее трех часов с момента выявления «зеркала» до его блокировки.
Ранее Роскомнадзор внес в список запрещенных каналов ряд российских блогеров. Причиной данной меры стала реклама онлайн-казино.