Волгоградского врача будут судить за взятку и фиктивные справки

Сотрудники СУ СК России по Волгограду расследовали уголовное дело о подлоге и взятке.
По версии следствия, 24-летний врач-терапевт за вознаграждение согласился предоставить знакомому фиктивные справки о временной нетрудоспособности его приятеля. Корыстный медработник выполнил эту просьбу за 100 тысяч рублей, сообщает volg.mk.ru.
В отношении взяточника было возбуждено соответствующее уголовное дело. Его материалы с утвержденным обвинительным заключением прокурора уже переданы на рассмотрение в суд.