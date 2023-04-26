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Волгоградского врача будут судить за взятку и фиктивные справки

Общество
Волгоградского врача будут судить за взятку и фиктивные справки

Сотрудники СУ СК России по Волгограду расследовали уголовное дело о подлоге и взятке.

По версии следствия, 24-летний врач-терапевт за вознаграждение согласился предоставить знакомому фиктивные справки о временной нетрудоспособности его приятеля. Корыстный медработник выполнил эту просьбу за 100 тысяч рублей, сообщает volg.mk.ru.

В отношении взяточника было возбуждено соответствующее уголовное дело. Его материалы с утвержденным обвинительным заключением прокурора уже переданы на рассмотрение в суд.
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