Волгоградского врача будут судить за взятку и фиктивные справки

По версии следствия, 24-летний врач-терапевт за вознаграждение согласился предоставить знакомому фиктивные справки о временной нетрудоспособности его приятеля. Корыстный медработник выполнил эту просьбу за 100 тысяч рублей, сообщает volg.mk.ru.