МЧС РФ: спасатели потушили крупный пожар в уральском поселке Таежный на площади 2700 квадратных метров

Сотрудники экстренных служб потушили крупный пожар в поселке Таежный Свердловской области. Итоговая площадь возгорания составила 2700 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
До этого в СМИ появилась информация, что спасатели локализовали открытое горение в уральском поселке Таежный. Огнеборцам удалось отстоять 79 домов, расположенных в населенном пункте.
Ранее сообщалось, что огонь распространился на поселок Таежный из соседней Сосьвы, где пожар уничтожил 116 жилых домов. Жители Таежного покинули свои дома еще до того, как населенному пункту стала грозить опасность.