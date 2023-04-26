Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростовской области Василием Голубевым

Путин и Голубев обсудили актуальные вопросы, связанные с развитием региона. Губернатор отдельно уделил внимание деятельности власти по вопросу специальной военной операции. Также зашла речь о предоставлении помощи жителям ДНР, так как республика находится недалеко от Таганрога. Обсуждали и социально-экономическое развитие субъекта.