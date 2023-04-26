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Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростовской области Василием Голубевым

Общество
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростовской области Василием Голубевым

Российский лидер Владимир Путин в формате видеосвязи провел рабочую встречу губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Голубев обсудили актуальные вопросы, связанные с развитием региона. Губернатор отдельно уделил внимание деятельности власти по вопросу специальной военной операции. Также зашла речь о предоставлении помощи жителям ДНР, так как республика находится недалеко от Таганрога. Обсуждали и социально-экономическое развитие субъекта.

Неделей ранее Путин встретился с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым. Губернатор представил президенту основные результаты развития региона.
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