Польша потребует от Германии выплату персональных компенсаций за ущерб во Второй мировой войне

Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик сообщил о том, что в Совет ЕС направлена резолюция о предоставлении компенсации семьям, пострадавшим во Второй мировой войне, сообщает агентство PAP.
Речь об открытой возможности принять такую инициативу идет уже давно. Замглавы МИД Польши уверяет, что работа над резолюцией, касающейся этого вопроса, началась.
По мнению Мулярчика, у Берлина нет желания вести диалог по выплате компенсаций. Представитель МИД уже обратился к генеральному секретарю с просьбой сформировать схему сотрудничества между Польшей и Германией.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что в Польше усиливаются антинемецкие настроения. Связано это с возможными реваншистскими претензиями Берлина по отношению к территориям, отошедшим Польше после Второй Мировой войны.