Дети актера Стаса Ярушина сталкиваются с буллингом в школе из-за популярности отца

Дети актера Стаса Ярушина сталкиваются с травлей в школе из-за его популярности. Об этом он рассказал в интервью Наталье Подольской на шоу «Ваша Наташа».
Ярушин советует ребятам не вступать в конфликты в школе, а реагировать спокойно и уверенно. Актер также отмечает, что предрассудки о его семье идут от родителей агрессоров, а дети просто перенимают их мнение.
Сын артиста периодически подвергается травле. Ярушин считает, что буллинг — это часть жизни, поэтому нужно уметь поставить себя грамотно в обществе.
Ранее актер отметил, что воспитывает своих детей методом «кнута и пряника». Он считает, что если ребенок совершил проступок, то его можно шлепнуть «по попе».