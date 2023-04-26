Жителя Нижегородской области трижды обманули телефонные мошенники

Телефонные аферисты три раза смогли обмануть 41-летнего жителя Володарского района Нижегородской области. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД России.
По словам обратившегося в полицию гражданина, он был обманут трижды, пишет сетевое издание pravda-nn.ru. В феврале ему позвонили якобы от представителя юридической фирмы и предложили вернуть 359 000 рублей, которые обманутый раньше перевел на счета аферистов. При этом за свою работу звонивший попросил 10% от общей суммы.
В конце марта с мужчиной опять связались и пояснили, что его деньги находятся в одном из зарубежных банков. Вернуть он их сможет, сняв арест, в размере 367 000 рублей. Потерпевший тут же перевел средства на указанный счет.
В апреле ему снова позвонил неизвестный, представившись налоговиком. «Налоговик» обрадовал гражданина, что ему должны перевести свыше 5 млн рублей, но прежде следует оплатить налог в размере 752 000 рублей и комиссию иностранному банку – 404 843 руб. Клиент переслал деньги и снова был обманут. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.