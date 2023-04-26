Жителя Нижегородской области трижды обманули телефонные мошенники

По словам обратившегося в полицию гражданина, он был обманут трижды, пишет сетевое издание pravda-nn.ru. В феврале ему позвонили якобы от представителя юридической фирмы и предложили вернуть 359 000 рублей, которые обманутый раньше перевел на счета аферистов. При этом за свою работу звонивший попросил 10% от общей суммы.