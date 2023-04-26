Посол Чжан Ханьхуэй заявил о необходимости укреплять сотрудничество России и Китая

Китай согласен с мерами по защите общих интересов и поддержке мира при нынешней международной обстановке. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй во время встречи с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным.
Представитель КНР подчеркнул, что России и Китаю следует быть «бок-о-бок» во время борьбы с западными странами. По его словам, подобные взаимоотношения в гуманитарной области необходимы «для защиты интересов» обеих стран.
Также Чжан Ханьхуэй в ходе визита в Саратовскую область посетил памятник павшим во время Второй мировой войны героям и музей боевой и трудовой славы, который находится в Парке Победы на Соколовой горе.
Ранее политологи и военные эксперты в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» рассказали о вступлении Китая в военный союз с Россией.