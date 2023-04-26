Нефтегазовая компания Wintershall Dea заявила о решении покинуть Россию

По словам главы компании, он не видит в обозримом будущем перспектив для сотрудничества с Россией на рынке энергетики. В связи с этим Wintershall Dea уже начала процесс закрытия офиса в Петербурге, а также вернула экспатриированных сотрудников из России в Германию.