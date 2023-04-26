Нефтегазовая компания Wintershall Dea заявила о решении покинуть Россию

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea приняла окончательное решение покинуть российский рынок. Об этом на пресс-конференции в Касселе заявил глава предприятия Марио Мерена.
По словам главы компании, он не видит в обозримом будущем перспектив для сотрудничества с Россией на рынке энергетики. В связи с этим Wintershall Dea уже начала процесс закрытия офиса в Петербурге, а также вернула экспатриированных сотрудников из России в Германию.
«Мы также рассматриваем различные опции по выходу из активов», — цитирует слова Мерена РБК.
Ранее «Царьград» сообщал, что крупнейший производитель батареек Duracell объявил о прекращении продаж в России. Компания останавливает деятельность в связи с прекращением поставок с завода в Бельгии.