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Постпред РФ при ООН Гатилов: Россия пока не приняла решение о продлении зерновой сделки

Экономика
Постпред РФ при ООН Гатилов: Россия пока не приняла решение о продлении зерновой сделки

В среду, 26 апреля, постпред РФ при отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что Россия еще не приняла решение о продлении зерновой сделки после 18 мая в Женеве.

По словам постпреда РФ, действия украинцев в одесском порту могут привести к продлению продовольственной сделки. Потому Россия еще не приняла решение о ее продлении.

Гатилов отмечает, что ООН делает все, чтобы сохранить соглашение. Но в то же время уполномоченные органы РФ рассматривают все возможные дальнейшие сценарии в случае отказа от продления сделки.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий.
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