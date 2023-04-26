Постпред РФ при ООН Гатилов: Россия пока не приняла решение о продлении зерновой сделки

В среду, 26 апреля, постпред РФ при отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что Россия еще не приняла решение о продлении зерновой сделки после 18 мая в Женеве.
По словам постпреда РФ, действия украинцев в одесском порту могут привести к продлению продовольственной сделки. Потому Россия еще не приняла решение о ее продлении.
Гатилов отмечает, что ООН делает все, чтобы сохранить соглашение. Но в то же время уполномоченные органы РФ рассматривают все возможные дальнейшие сценарии в случае отказа от продления сделки.
Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий.