Мошенники обманули трех жительниц Севастополя почти на 2 млн рублей

Сотрудники УМВД России по Севастополю разбираются с тремя случаями телефонного мошенничества.
Как пояснили в ведомстве, в полицию с жалобами на потерю денег из-за аферистов обратились три жительницы Севастополя. Все они пострадали от злоумышленников, использовавших схему запугивания и введения в заблуждение под предлогом защиты банковского счета от преступников, сообщают «Вести Севастополь».
Действуя под видом правоохранителей и банковских работников, они убедили доверчивых женщин перевести свои средства на указанные им счета. В итоге потерпевшие перечислили мошенникам в общей сложности более 1,7 миллиона рублей.