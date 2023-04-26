Мошенники обманули трех жительниц Севастополя почти на 2 млн рублей

Как пояснили в ведомстве, в полицию с жалобами на потерю денег из-за аферистов обратились три жительницы Севастополя. Все они пострадали от злоумышленников, использовавших схему запугивания и введения в заблуждение под предлогом защиты банковского счета от преступников, сообщают «Вести Севастополь».