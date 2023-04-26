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Мошенники обманули трех жительниц Севастополя почти на 2 млн рублей

Общество
Мошенники обманули трех жительниц Севастополя почти на 2 млн рублей

Сотрудники УМВД России по Севастополю разбираются с тремя случаями телефонного мошенничества.

Как пояснили в ведомстве, в полицию с жалобами на потерю денег из-за аферистов обратились три жительницы Севастополя. Все они пострадали от злоумышленников, использовавших схему запугивания и введения в заблуждение под предлогом защиты банковского счета от преступников, сообщают «Вести Севастополь».

Действуя под видом правоохранителей и банковских работников, они убедили доверчивых женщин перевести свои средства на указанные им счета. В итоге потерпевшие перечислили мошенникам в общей сложности более 1,7 миллиона рублей.
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