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Десять дипломатов из Норвегии объявлены persona non grata в РФ

Политика
Десять дипломатов из Норвегии объявлены persona non grata в РФ

Десять дипломатов из Норвегии объявлены persona non grata в России. Соответствующую информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел государства.

Об этом стало известно 26 апреля, в среду. Прежде во внешнеполитическое ведомство был вызван посол Норвегии, ему была вручена нота в связи с антироссийской риторикой Осло. До этого действия королевство объявило 15 работников посольства РФ в стране persona non grata.

Ранее стало известно, что персоной нон грата в России объявлен секретарь посольства Молдавии. Подробностями делится интернет-агентство «Ура.ру».
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