Десять дипломатов из Норвегии объявлены persona non grata в РФ

Об этом стало известно 26 апреля, в среду. Прежде во внешнеполитическое ведомство был вызван посол Норвегии, ему была вручена нота в связи с антироссийской риторикой Осло. До этого действия королевство объявило 15 работников посольства РФ в стране persona non grata.