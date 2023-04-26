Десять дипломатов из Норвегии объявлены persona non grata в РФ

Десять дипломатов из Норвегии объявлены persona non grata в России. Соответствующую информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел государства.
Об этом стало известно 26 апреля, в среду. Прежде во внешнеполитическое ведомство был вызван посол Норвегии, ему была вручена нота в связи с антироссийской риторикой Осло. До этого действия королевство объявило 15 работников посольства РФ в стране persona non grata.
Ранее стало известно, что персоной нон грата в России объявлен секретарь посольства Молдавии. Подробностями делится интернет-агентство «Ура.ру».