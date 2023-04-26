Пожар охватил дом на площади 900 квадратных метров в Тюмени

Спасатели борются с возгоранием на площади 900 кв. метров в многоэтажном жилом доме в Тюмени. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
В ведомстве отметили, что получили тревожный вызов районе 15:00. Огонь возник на балконе пятиэтажного дома, а затем распространился и на крышу здания. На тушение пожара отправились сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области.
Уточняют, что площадь пожара составила 900 кв. метров. Специалистам удалось спасти восемь человек. На месте происшествия продолжают борьбу с огнем.
Также продолжается ликвидация огня в Свердловской области. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 10 000 квадратных метров.