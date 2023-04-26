«Идет кровавейшая битва, снарядов нам не дают»: Пригожин об обстановке в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин рассказал об обстановке в районе Бахмута (Артемовска). По словам бизнесмена, там идет кровавейшая битва, а «музыкантам» по-прежнему не дают боеприпасы.
Киевские чиновники не перестают говорить о том, что украинская армия готовится пойти в контрнаступление. На фоне этого журналисты издания «Аргументы недели» поинтересовались у Пригожина, какова сейчас реальная обстановка на фронте и как складывается ситуация с боеприпасами для бойцов «оркестра».
По словам бизнесмена, ВСУ будут двигаться дальше после того, как ветер высушит почву. Начнется ли наступление 9 Мая или в какой-то другой праздник, неясно, так как украинская армия готова идти вперед и резать фланги. Однако бойцам ЧВК «Вагнер» по-прежнему не дают необходимое количество снарядов.
«Боеприпасы копятся на складах пачками, как я уже и говорил. Количество людей в ЧВК «Вагнер» высыхает — погибшие, раненые и ушедшие после окончания контракта. Новые резервы мы готовим, мы не будем до конца вкидывать новых людей, пока не подготовим их полностью и пока они не станут теми бойцами, которые могут защищать интересы государства», — приводит аудиосообщение Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.
Основатель «оркестра» подчеркнул, что «музыканты» перемалывают резервы ВСУ. Однако на украинской территории очень много иностранных наемников.
«Целыми днями польская речь. Если я раньше говорил, что наемников мало, то сейчас их огромное количество, украинский спецназ. Идет кровавейшая битва. Снарядов нам не дают, и мы делаем все возможное на том минимальном количестве, которое у нас на сегодняшний день есть», — сказал бизнесмен.
Пригожин отметил, что происходящее является преступлением перед страной и перед русским народом.
«И это не должно быть оставлено без внимания. Преступники должны понести ответственность. Помните, что каждый снаряд, который вы недодали, погиб какой-то боец. И вам придется перед их матерями, детьми и женами объяснять, почему вы их погубили. Потому что вы сидели, как на насесте петухи, и держали эти боеприпасы у себя по карманам, не отдавая их в войска», — уточнил он.
Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что снарядов «музыкантам» хватит еще недели на две-три, после чего «интриганы» должны понести ответственность за происходящее на фронте.