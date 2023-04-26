«Идет кровавейшая битва, снарядов нам не дают»: Пригожин об обстановке в Бахмуте

По словам бизнесмена, ВСУ будут двигаться дальше после того, как ветер высушит почву. Начнется ли наступление 9 Мая или в какой-то другой праздник, неясно, так как украинская армия готова идти вперед и резать фланги. Однако бойцам ЧВК «Вагнер» по-прежнему не дают необходимое количество снарядов.