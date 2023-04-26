Житель Башкирии создает необычные предметы искусства из металлолома

Мастер Наиль Хазиев живет в башкирском городе Туймазы. Прославился творец тем, что начал создавать удивительные металлические шедевры из автомобильных запчастей.
Мужчина рассказал, что сначала он пробовал себя в роли резчика по дереву, однако по итогу отказался от этого материала. Теперь мастер создает статуэтки из металлолома, который ему отдают сотрудники автомастерских. Работы Хазиева пользуются популярностью, поэтому сегодня их можно увидеть не только в России, но и за ее пределами.
«Приятно очень, когда я что-либо заканчиваю. Удовлетворение получаешь от этого, что ты все-таки смог и из этой кучки металлолома сделал шедевр», — подчеркнул мастер.
В будущем Наиль Хазиев планирует расширить собственную коллекцию и уже с ней выставляться по всей России.