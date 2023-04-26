Житель Башкирии создает необычные предметы искусства из металлолома

Мужчина рассказал, что сначала он пробовал себя в роли резчика по дереву, однако по итогу отказался от этого материала. Теперь мастер создает статуэтки из металлолома, который ему отдают сотрудники автомастерских. Работы Хазиева пользуются популярностью, поэтому сегодня их можно увидеть не только в России, но и за ее пределами.