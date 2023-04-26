Бастрыкин проконтролирует соблюдение прав ростовских дольщиков

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться с проблемами дольщиков в Ростове.
До Бастрыкина дошла информация о том, что застройщик жилых комплексов «Сердце Ростова 2», «Город у реки» и «Рубин» срывает сроки сдачи объектов и нарушает права местных дольщиков. Из-за нерадивости «Московской Строительной Компании» они вынуждены нести потери в связи с необходимостью платить за аренду жилья, сообщает «Эксперт ЮГ».
Изучив вопрос, Бастрыкин поручил главе следственного управления СК России по Ростовской области Аслану Хуаде провести соответствующую проверку и предоставить доклад по ее итогам. Ход проверки и решение проблемы Бастрыкин взял под личный контроль.