Бастрыкин проконтролирует соблюдение прав ростовских дольщиков

До Бастрыкина дошла информация о том, что застройщик жилых комплексов «Сердце Ростова 2», «Город у реки» и «Рубин» срывает сроки сдачи объектов и нарушает права местных дольщиков. Из-за нерадивости «Московской Строительной Компании» они вынуждены нести потери в связи с необходимостью платить за аренду жилья, сообщает «Эксперт ЮГ».