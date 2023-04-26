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Совет Федерации России одобрил закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Общество
Совет Федерации России одобрил закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Верхняя палата Федерального собрания РФ одобрила закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в конфликте в Донбассе с 2014 года. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

Речь идет о лицах, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, начиная с 12 мая 2014 года. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

Ранее Совфед России одобрил закон о пожизненном наказании за государственную измену. До этого максимальное наказание за указанное преступление составляло до 20 лет лишения свободы.
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