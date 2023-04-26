Закон о пожизненном наказании за государственную измену одобрили в Совете Федерации России

Сейчас совершение преступления, предусмотренного статьей 273 УК РФ («Государственная измена»), наказывается лишением свободы сроком до 20 лет. Согласно одобренному Совфедом законопроекту, максимальное наказание по статье 205 УК РФ («Террористический акт») будет увеличено с 15 до 20 лет лишения свободы. Совершившим акт международного терроризма грозит до 12 лет до пожизненного лишения свободы (сейчас от десяти до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы).