«Сказки деда Мазая»: адвокат Баханович рассказала, о чем губернатор Петербурга не упомянул в своем отчете перед ЗакСом

По словам Баханович, горожанам обещали, что реформа уборки города, в частности внутриквартальных территорий, будет проходить в два этапа: первый начнется 1 января 2023 года, а второй этап начнется 1 июня 2023 и завершится до конца года. Но теперь губернатор говорит о том, что она будет длиться еще полтора года. То есть зимой петербуржцы столкнуться со ставшими уже традиционными нечищеными от снега дворами и дорожками, резюмировала собеседница ФАН.