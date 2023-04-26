«Сказки деда Мазая»: адвокат Баханович рассказала, о чем губернатор Петербурга не упомянул в своем отчете перед ЗакСом

В среду, 26 апреля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного Собрания. В своей речи он отметил, что 2022 год выдался непростым, но завершен он был «с самыми высокими результатами за последнее десятилетие».
Однако оптимистичные нарративы главы города, разделили не все. Как отметила в беседе с ФАН адвокат Ирина Баханович, самые животрепещущие для петербуржцев темы так и не были затронуты губернатором.
Подтверждением тому служат и комментарии под прямой трансляцией. Там со стороны горожан слышится возмущение относительно плохой уборки улиц, «мертвых» очередей на получение средств для улучшения жилищных условий, капремонта домов и других насущных бед. Но в отчете эти беды не упомянуты.
«Слушала и удивлялась: в своей речи губернатор и словом не обмолвился о вопросах, которые действительно волнуют жителей Петербурга. Это и решение проблем после введенной транспортной реформы, и расширение зоны платных парковок в городе, и скандальный закон о КТР — тема, которую глава города, по всей видимости, вообще боится затрагивать», — высказалась правозащитница.
А если какая-то набившая оскомину тема и была затронута, например, уборка внутридворовых территорий, то комментарий главы города к ней, вызвал скорей возмущение, отметила правозащитница.
По словам Баханович, горожанам обещали, что реформа уборки города, в частности внутриквартальных территорий, будет проходить в два этапа: первый начнется 1 января 2023 года, а второй этап начнется 1 июня 2023 и завершится до конца года. Но теперь губернатор говорит о том, что она будет длиться еще полтора года. То есть зимой петербуржцы столкнуться со ставшими уже традиционными нечищеными от снега дворами и дорожками, резюмировала собеседница ФАН.
«Получается зимой мы услышим очередные отговорки о том, что «не получилось, не срослось, нам палки в колеса вставляют». Я уже не говорю уже о проблеме расширения платных парковок. Изначально цель сего мероприятия была понятна — разгрузить исторический центр города. Но почему вдруг решили сделать платные парковки в районах Васильевского острова позднесоветской застройки? Никто не может объяснить целесообразность этого действа: там нет никаких социально-культурных учреждений, ни бизнес-центров и уж тем более ни крупных объектов торговли», — высказалась юрист.
В отчете перед Законодательным собранием Александр Беглов апеллировал впечатляющими цифрами. Особый акцент был сделан на рекордном бюджете — свыше 1 трлн рублей. Однако, по мнению правозащитника, столь высокий показатель вряд ли можно назвать заслугой исключительно нынешних властей Петербурга.
«Нам говорят о каких-то федеральных проектах, активном содействии городу «Газпрома», но ведь это не заслуга губернатора. Тот же «Газпром» переехал в Петербург исключительно с подачи президента. Прозвучали слова о доходе бюджета свыше 1 трлн рублей. Но, где эти деньги? У нас перед Гостиным двором — визитной карточкой нашего города, деформировалась тротуарная плитка. Один из наших активистов направил обращение по этому поводу и ему пришел ответ, что в этом году ремонт не предусмотрен, поскольку недостаточное финансирование. Такое ощущение, что мы с властями живем в каких-то параллельных реальностях. Как будто есть другой, процветающий, Петербург, где все делается именно для горожан. Поэтому весь этот отчет я могу назвать одним словом — «сказки деда Мазая», — заключила Баханович.
При этом по факту данный отчет губернатор держит перед жителями города, ведь депутаты ЗакСа являются их представителями. Поэтому откровенное игнорирование истинных чаяний петербуржцев и вызывает вопросы, добавила она.
Отчет губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова перед Законодательным Собранием вызвал всплеск негативных комментариев в Сети относительно проделанной работы по решению городских проблем по итогам 2022 года.
Так, в частности некоторых жителей Северной столицы возмутили заявления главы региона о темпах оказания содействия в жилищной сфере. Согласно отчету, доходы бюджета в 2022 году увеличились на 38%, с 843 млрд рублей в 2021 году до 1163 млрд рублей в минувшем. Однако при этом показатель обеспечения жильем для некоторых категорий граждан по сравнению с 2022 годом снижен.