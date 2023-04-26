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Замминистра спорта РФ Андрей Федоров высказался за возвращение пива на стадионы страны

Спорт
Замминистра спорта РФ Андрей Федоров высказался за возвращение пива на стадионы страны

Замминистра спорта РФ Андрей Федоров и гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 по футболу Алексей Сорокин высказались в поддержку возвращения пива для болельщиков на стадионы страны, передает РИА Новости.

В среду, 26 апреля, состоялось заседание комитета Госдумы РФ по спорту, в ходе которого вновь подняли вопрос реализации продажи пива во время проведения спортивных мероприятий.

«Наш опыт был положительным, не было ни одного негативного последствия продажи пива», — заявил Сорокин во время заседания.

Заместитель министра спорта подчеркнул, что продажа пивных напитков на стадионах принесет пользу спорту в РФ, поскольку станет дополнительным источником финансирования.

Параллельно дебатам о разрешении продажи пива спортивным болельщикам на спортплощадках, в Общественной палате РФ предложили запретить продажу крепкого алкоголя россиянам моложе 21 года, пишет издание «Федерал Пресс».
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