Замминистра спорта РФ Андрей Федоров высказался за возвращение пива на стадионы страны

Замминистра спорта РФ Андрей Федоров и гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 по футболу Алексей Сорокин высказались в поддержку возвращения пива для болельщиков на стадионы страны, передает РИА Новости.
В среду, 26 апреля, состоялось заседание комитета Госдумы РФ по спорту, в ходе которого вновь подняли вопрос реализации продажи пива во время проведения спортивных мероприятий.
«Наш опыт был положительным, не было ни одного негативного последствия продажи пива», — заявил Сорокин во время заседания.
Заместитель министра спорта подчеркнул, что продажа пивных напитков на стадионах принесет пользу спорту в РФ, поскольку станет дополнительным источником финансирования.
Параллельно дебатам о разрешении продажи пива спортивным болельщикам на спортплощадках, в Общественной палате РФ предложили запретить продажу крепкого алкоголя россиянам моложе 21 года, пишет издание «Федерал Пресс».