Пермский губернатор проинспектировал ключевые дорожные стройки столицы региона

Как информирует сетевое издание «Ветта», 25 апреля руководитель региона проверил качество и темпы работ на улице Строителей, а также на участке с новым путепроводом, который прокладывают на пересечении улиц Вишерской и Барамзиной. Там специалисты уже начали выполнять работы по возведению подпорных конструкций и укладке многослойной структуры дорожной одежды.