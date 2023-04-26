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Пермский губернатор проинспектировал ключевые дорожные стройки столицы региона

Общество
Пермский губернатор проинспектировал ключевые дорожные стройки столицы региона

Глава Пермского края Дмитрий Махонин побывал на строительстве важнейших объектов дорожной инфраструктуры в краевой столице.

Как информирует сетевое издание «Ветта», 25 апреля руководитель региона проверил качество и темпы работ на улице Строителей, а также на участке с новым путепроводом, который прокладывают на пересечении улиц Вишерской и Барамзиной. Там специалисты уже начали выполнять работы по возведению подпорных конструкций и укладке многослойной структуры дорожной одежды.

Кроме того, краевой глава побывал на стройке дополнительного выезда с промышленного узла в микрорайоне Осенцы на главный ход дороги и на Нестюковский трак.
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