Совет Федерации одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию ВС РФ

Согласно одобренной инициативе, теперь приобретенного российского гражданства также могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа. Кроме перечисленных норм, закон «О гражданстве РФ» предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при выдаче им российского паспорта, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства России.