Совет Федерации одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию ВС РФ

В Совете Федерации одобрили закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию ВС РФ и за действия, угрожающие национальной безопасности страны. Конституционный комитет Совфеда поддержал инициативу во вторник, 25 апреля, пишет РИА Новости.
Согласно одобренной инициативе, теперь приобретенного российского гражданства также могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа. Кроме перечисленных норм, закон «О гражданстве РФ» предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при выдаче им российского паспорта, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства России.
Ранее сообщалось, что сенаторы Совфеда одобрили закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в конфликте в Донбассе с 2014 года. Инициатива должна вступить в силу со дня официального опубликования.