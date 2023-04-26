Фура с пеноблоками снесла остановку общественного транспорта в поселке Рябово Ленинградской области

Остановку общественного транспорта в поселке Рябово Тосненского района Ленинградской области снесла фура. Грузовой автомобиль был загружен пеноблоками.
Информация о происшествии появилась в Telegram-канале «РЕН.ТВ». Уточняется, что фура также врезалась в фонарь. В результате ДТП никто не пострадал. Водитель отметил, что грузовой автомобиль повело в правую сторону.
Ранее стало известно об аварии в Санкт-Петербурге с участием фуры. Разбитыми оказались восемь транспортных средств. Происшествие на дороге осложнило ситуацию и привело к пробкам.