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Фура с пеноблоками снесла остановку общественного транспорта в поселке Рябово Ленинградской области

Происшествия
Фура с пеноблоками снесла остановку общественного транспорта в поселке Рябово Ленинградской области

Остановку общественного транспорта в поселке Рябово Тосненского района Ленинградской области снесла фура. Грузовой автомобиль был загружен пеноблоками.

Информация о происшествии появилась в Telegram-канале «РЕН.ТВ». Уточняется, что фура также врезалась в фонарь. В результате ДТП никто не пострадал. Водитель отметил, что грузовой автомобиль повело в правую сторону.

Ранее стало известно об аварии в Санкт-Петербурге с участием фуры. Разбитыми оказались восемь транспортных средств. Происшествие на дороге осложнило ситуацию и привело к пробкам.
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