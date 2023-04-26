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Суд обязал блогера Алексея Навального ознакомиться с материалами дела об экстремизме до 5 мая

Происшествия
Суд обязал блогера Алексея Навального ознакомиться с материалами дела об экстремизме до 5 мая

Басманный суд Москвы обязал блогера Алексея Навального✱ ознакомиться с материалами дела об экстремизме до 5 мая текущего года. Об этом стало известно 26 апреля, в среду.

Рассмотрение ходатайства прошло в формате закрытого заседания для сохранения тайны следствия. Навальный участвовал в слушаниях в дистанционном формате из колонии, указывается в сообщении.

«Удовлетворить ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления с материалами дела», — озвучила постановление судья по итогам заседания, прошедшего в закрытом режиме.

Прежде осужденный блогер сообщил, что в отношении его было возбуждено новое уголовное дело о терроризме. Подробности передает «РИАМО».

  • ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
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