Два частных домовладения повреждены в результате удара ВСУ по поселку Красное Белгородской области

Поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава области в личном Telegram-канале написал об ударе по населенному пункту. Гладков отметил, что в результате атаки никто не пострадал. При этом повреждены два домовладения. Окна оказались выбиты, фасады и заборы посечены. В поселок отправились аварийные службы, чтобы ликвидировать все последствия обстрелов.
Ранее атака пришлась на село Черемошное. В результате повреждения электропередач жителя ряда населенных пунктов остались без света.