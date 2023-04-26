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Два частных домовладения повреждены в результате удара ВСУ по поселку Красное Белгородской области

Происшествия
Два частных домовладения повреждены в результате удара ВСУ по поселку Красное Белгородской области

Поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области в личном Telegram-канале написал об ударе по населенному пункту. Гладков отметил, что в результате атаки никто не пострадал. При этом повреждены два домовладения. Окна оказались выбиты, фасады и заборы посечены. В поселок отправились аварийные службы, чтобы ликвидировать все последствия обстрелов.

Ранее атака пришлась на село Черемошное. В результате повреждения электропередач жителя ряда населенных пунктов остались без света.
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