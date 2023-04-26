Спасатели локализовали пожар на 10 000 квадратных метров в Сосьве Свердловской области

По его словам, пламя дошло до железной дороги. В результате сгорели два вагона, стоявшие на запасном пути. В самом поселке Сосьва уцелели четыре дома, поскольку стояли не по направлению ветра. Тем не менее, проживающих в них граждан также эвакуировали, поскольку в регионе сохраняется сильная задымленность.