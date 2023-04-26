Спасатели локализовали пожар на 10 000 квадратных метров в Сосьве Свердловской области

Сотрудники экстренных служб локализовали пожар в уральской Сосьве на площади 10 000 квадратных метров. Огонь уничтожил 116 жилых домов, сообщает источник ФАН.
По его словам, пламя дошло до железной дороги. В результате сгорели два вагона, стоявшие на запасном пути. В самом поселке Сосьва уцелели четыре дома, поскольку стояли не по направлению ветра. Тем не менее, проживающих в них граждан также эвакуировали, поскольку в регионе сохраняется сильная задымленность.
Источник ФАН утверждает, что огонь перекинулся на поселок Таежный, где сгорели порядка десяти домов. Люди покинули строения еще до того, как населенному пункту стала грозить опасность.
Согласно официальной версии, причиной ЧП действительно стало возгорание на пилораме. По информации на данный момент, в результате инцидента погиб один человек, данные о пропавших без вести пока не поступали. Ранее было обращение о том, что женщина-инвалид перестала выходить на связь, но ее нашли — россиянка оставила дома мобильный телефон.
Ранее сообщалось, что пожар в Сосьве уничтожил прибыльное деревообрабатывающее предприятие. Компания поставляла древесину в том числе и в колонию, которая располагается в указанном уральском поселке.