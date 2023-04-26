Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе ситуации в Сосьве

Президент России Владимир Путин поставлен в известность относительно крупного пожара в поселке Сосьва Свердловской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Экстренные службы сообщили, что количество сгоревших в результате пожара зданий в уральском поселке Сосьва увеличилось. Их число возросло почти до 200.
При этом появилась информация, что очередное возгорание в населенном пункте могло быть вызвано тлевшими производственными отходами на лесопилке. Об этом сообщили в МВД.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности для всех служб региона. Это произошло в связи с пожарами, которые вспыхнули сразу в нескольких частях области.