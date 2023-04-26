Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Стриминговая платформа Twitch заблокировала аккаунты блогеров Егора Крида, Buster и PlohoyParen

Общество
Стриминговая платформа Twitch заблокировала аккаунты блогеров Егора Крида, Buster и PlohoyParen

Аккаунты стримеров Егора Крида, Вячеслава Леонтьева (Buster) и Константина Смоляра (PlohoyParen) были заблокированы на платформе Twitch. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, аккаунты были заблокированы вследствие добавления страниц блогеров в реестр запрещенных Роскомнадзором сайтов. Лига безопасного интернета обратила внимание ведомства на незаконную рекламу онлайн-казино.

«Не рекомендую никому продолжать "крутить слоты" публично и обманывать свою аудиторию, подсаживая на азартные игры», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Ранее Екатерина Мизулина потребовала привлечь к ответственности репера SCALLY MILANO за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических веществ. Об этом сообщает РИАМО.
мизулина екатерина мизулина Twitch егор крид смоляр леонтьев блокировка онлайн-казино
Военкоры ФАН