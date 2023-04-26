Стриминговая платформа Twitch заблокировала аккаунты блогеров Егора Крида, Buster и PlohoyParen

Аккаунты стримеров Егора Крида, Вячеслава Леонтьева (Buster) и Константина Смоляра (PlohoyParen) были заблокированы на платформе Twitch. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По ее словам, аккаунты были заблокированы вследствие добавления страниц блогеров в реестр запрещенных Роскомнадзором сайтов. Лига безопасного интернета обратила внимание ведомства на незаконную рекламу онлайн-казино.
«Не рекомендую никому продолжать "крутить слоты" публично и обманывать свою аудиторию, подсаживая на азартные игры», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Ранее Екатерина Мизулина потребовала привлечь к ответственности репера SCALLY MILANO за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических веществ. Об этом сообщает РИАМО.