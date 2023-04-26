Жителей Санкт-Петербурга возмутило выступление губернатора Беглова во время отчета перед Заксобранием

Так, в частности некоторых жителей Северной столицы возмутили заявления главы региона о темпах оказания содействия в жилищной сфере. Согласно отчету, доходы бюджета в 2022 году увеличились на 38%, с 843 млрд рублей в 2021 году до 1163 млрд рублей в минувшем. Однако при этом показатель обеспечения жильем для некоторых категорий граждан по сравнению с 2022 годом снижен.