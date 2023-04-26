Жителей Санкт-Петербурга возмутило выступление губернатора Беглова во время отчета перед Заксобранием

Отчет губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова перед Законодательным Собранием вызвал всплеск негативных комментариев в Сети относительно проделанной работы по решению городских проблем по итогам 2022 года.
Так, в частности некоторых жителей Северной столицы возмутили заявления главы региона о темпах оказания содействия в жилищной сфере. Согласно отчету, доходы бюджета в 2022 году увеличились на 38%, с 843 млрд рублей в 2021 году до 1163 млрд рублей в минувшем. Однако при этом показатель обеспечения жильем для некоторых категорий граждан по сравнению с 2022 годом снижен.
Главный и весьма резонный вопрос — почему при столь значительном приросте средств, сотни семей все еще ждут помощи?
«Многие очередники не имеют льгот и могут вообще не дождаться продвижений. Каждый раз находится причина по которой город не может обеспечить семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий!» — отметил один из пользователей Сети.
Как объясняет сообщество ФЗК (Клуб очередника) в социальной сети Вконтакте, в 2021 году из программы расселения коммунальных квартир (РКК) исключили порядка 15 тысяч семей, которые были вынуждены переходить в другие программы или вставать в общую очередь. А там срок ожидания социальной выплаты на данный момент вместо 5-7, составляет 35 лет.
В это время, получать содействие в других категориях начинают очередники только 1988 года. Данное положение дел подтверждают и другие горожане.
«Интересно, что очередь сократилась в 1.5 раза. Мы в общей очереди как стоим 35 лет, так и продолжаем стоять. Не понятно сколько еще», — пожаловалась одна из жительниц Петербурга.
В целом, большинство горожан, посмотревших выступление губернатора перед Заксобранием, отметили провал всех запущенных им городских реформ. Меж тем в Мариинском дворце были озвучены только успехи и результаты прогресса, которые, судя по всему, видны только самому Беглову.
«Отличные фантазии», — прокомментировал другой пользователь.
Ранее петербургский бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на созданную движением «Город перемен» петицию о снятии Александра Беглова с позиции губернатора региона, подчеркнув, что инициативу поддержало уже 1,3 миллиона человек. По его словам, в такой ситуации честный человек сам пишет заявление об отставке и уходит.