Артист балета РФ Денис Родькин рассказал о целебном эффекте посещения Большого театра во время СВО

Взаимосвязь артиста и зрителя, которая ощущается во время и после выступления, помогает людям «забыть неприятные моменты» в жизни. Об этом ведущему Борису Корчевникову рассказал премьер Большого театра Денис Родькин в эфире программы «Жизни и судьба».