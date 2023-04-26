Артист балета РФ Денис Родькин рассказал о целебном эффекте посещения Большого театра во время СВО

Взаимосвязь артиста и зрителя, которая ощущается во время и после выступления, помогает людям «забыть неприятные моменты» в жизни. Об этом ведущему Борису Корчевникову рассказал премьер Большого театра Денис Родькин в эфире программы «Жизни и судьба».
«У меня было очень много ситуаций, когда знакомые приходили в каком-то убийственном состоянии. И когда они выходили из театра, были совершенно другими людьми, у них поднималось настроение, они забывали про свои сложности», — отметил Родькин.
Артист подчеркнул, что Большой театр является местом, где все участники действа «напитываются определенной энергией», именно поэтому искусство помогает людям «ощущать жизнь на-полную» в любых событиях.
Ранее в Московском академическом музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко прошла церемония награждения лауреатов ежегодной театральной премии «Золотая маска».