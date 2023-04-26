В России преодолели тренд на снижение населения в селах

Кроме того, в 2022 году правительство Российской Федерации предложило новый вид поддержки для людей, живущих в сельской местности, – получение гранта «Агротуризм». Наталья Киселева считает, что такая поддержка позволит не только создать новые туристические объекты и рабочие места, но и развивать новою концепцию «сервисного села» как места притяжения людей.