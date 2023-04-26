В России преодолели тренд на снижение населения в селах

В России удалось преодолеть тренд на снижение населения в селах, которые покинули 1,6 миллион человек в период с 2002 по 2020 года. Об этом заявляет доктор экономических наук Наталья Киселева.
«Такой тренд создает угрозу снижения конкурентоспособности сельского хозяйства России и, как следствие, угрозу ее продовольственной безопасности, ведет к утрате самобытности русского народа. Поэтому принятие в 2019 году государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» стало важным шагом, создающим не только фундамент для устойчивого развития аграрного сектора страны, но и позволяющим существенно повысить качество жизни на селе», — высказалась Киселева.
По словам эксперта, в первые три года реализации программы удалось добиться существенных результатов: десятки тысяч сельских семей улучшили свои жилищные условия, появились тысячи километров автомобильных дорог с твердым покрытием, сельские территории приобрели современный облик. Благодаря росту привлекательности жизни в сельской местности был преодолен тренд на сокращение численности населения.
Кроме того, в 2022 году правительство Российской Федерации предложило новый вид поддержки для людей, живущих в сельской местности, – получение гранта «Агротуризм». Наталья Киселева считает, что такая поддержка позволит не только создать новые туристические объекты и рабочие места, но и развивать новою концепцию «сервисного села» как места притяжения людей.
Напомним, ранее директор регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Черкесов заявил о том, что десять семейных ферм Ивановской области получат гранты на развитие своих проектов.