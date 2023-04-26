Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Московская семиклассница отравилась таблетками обезболивающего перед экзаменом

Происшествия
Московская семиклассница отравилась таблетками обезболивающего перед экзаменом

Школьница одной из столичных школ попала в больницу с острым отравлением в результате передозировки обезболивающими. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Известно, что в день инцидента ученики школы в Гольяново писали пробный экзамен по английскому языку. Семиклассница от волнения выпила 50 таблеток обезболивающего, после чего ей стало плохо.

Классный руководитель вызвал врачей. Школьница была доставлена в детскую больницу, где ей диагностировали острое отравление.

В образовательном учреждении девочку характеризуют положительно. Известно, что она воспитывается в многодетной семье. В настоящий момент правоохранительные органы проверяют родителей школьницы.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что первоклассник отравился порошком, найденным на детской площадке на севере столицы. Он был госпитализирован с диагнозом «отравление неуточненными наркотиками».
москва школа отравление таблетки школьница ребенок
Военкоры ФАН