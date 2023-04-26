Граждане и организации Великобритании обязаны признать осложнение своего финансового положения. По мнению Пилла, ситуация ухудшается именно из-за постоянного требования увеличения заработных плат в ответ на рост цен. Предприятия импортирующие природный газ в страну должны покупать его по ценам, соответствующим стоимости услуг, которые Соединенное Королевство предоставляет миру, а не осуществлять импорт по повышенной цене.