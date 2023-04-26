Главный экономист Банка Англии Хью Пилл призвал британцев смириться с бедностью

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл призвал граждан Великобритании смириться с ухудшением финансового положения и перестать требовать увеличение зарплат, сообщает The Guardian.
Граждане и организации Великобритании обязаны признать осложнение своего финансового положения. По мнению Пилла, ситуация ухудшается именно из-за постоянного требования увеличения заработных плат в ответ на рост цен. Предприятия импортирующие природный газ в страну должны покупать его по ценам, соответствующим стоимости услуг, которые Соединенное Королевство предоставляет миру, а не осуществлять импорт по повышенной цене.
Хью Пилл призвал смириться с бедственным положением всех граждан Великобритании. Пока большинство отрицает проблему и пытается требованиями изменить ситуацию, экономическое положение только ухудшается, отметил экономист.
Ранее сообщалось, что учителя в Великобритании экономят на еде из-за низких зарплат. Известно, что каждый третий преподаватель пропускает приемы пищи в целях экономии, а каждому пятому пришлось устроиться на вторую работу.