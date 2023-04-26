Лукавые цифры: губернатор Беглов отчитался о росте зарплат петербуржцев

Если убрать эти цифры, то мы увидим, что Петербург в среднем зарабатывает, как и другие провинциальные города, отмечает политолог. С финансовой точки зрения в Петербурге нет таких денег, как в Москве, однако по стоимости жизни город на Неве ее догоняет.