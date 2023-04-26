Лукавые цифры: губернатор Беглов отчитался о росте зарплат петербуржцев

Губернатор Петербурга Александр Беглов в Мариинском дворце отчитался перед депутатами и в числе прочего заявил, что с 2018 года уровень средней заработной платы в городе вырос на 38% и вообще она повышается год от года.
Якобы уже достигла уровня в 90 тысяч рублей — петербуржцы этой цифрой удивлены, а кто-то и раздосадован.
Работающие горожане такого бурного роста своего благосостояния отнюдь не ощущают, отмечая, что в основном получают по 30-40 тысяч рублей и даже ниже.
В беседе с ФАН лукавую статистику от градоначальника прокомментировал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.
«Как подсчитывается средняя зарплаты — складываются все зарплаты, что есть в городе, делятся на количество работающих и поучается среднее значение, — говорит он. — В Петербурге есть несколько отраслей, которые искажают статистику всего города. Это в первую очередь “Газпром”, который не так давно переехал в наш город практически полностью. Зарплаты его сотрудников и некоторых других предприятий дают неверную статистику по городу в целом».
Если убрать эти цифры, то мы увидим, что Петербург в среднем зарабатывает, как и другие провинциальные города, отмечает политолог. С финансовой точки зрения в Петербурге нет таких денег, как в Москве, однако по стоимости жизни город на Неве ее догоняет.
«В Петербурге много проблем, и они не решаются. Администрация Собянина делает гораздо больше для развития Москвы. В Северной столице в достаточном объеме не решается жилищный вопрос. Не решается и коммунальный вопрос. В России есть губернаторы в разы лучше, чем Беглов», — заключает Данила Гуреев.
Как стало известно ранее, более 750 тысяч человек проголосовали за отставку губернатора Петербурга Александра Беглова.