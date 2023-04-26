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Мужчина в Новосибирской области погиб на берегу реки от взрыва гранаты

Происшествия
Мужчина в Новосибирской области погиб на берегу реки от взрыва гранаты

Чрезвычайное происшествие случилось в городе Куйбышев Новосибирской области 25 апреля. Мужчина, придя на берег реки Омь, подорвался на гранате.

Как информирует сетевое издание «МК в Новосибирске», ЧП произошло на берегу реки Омь в районе частного сектора по улице Агафонова в Куйбышеве. Свидетели происшествия сообщили, что в этом месте обычно собираются любители рыбной ловли. Однако одет погибший был не так, как одеваются рыбаки.

В настоящее время сотрудники СКР осматривают место происшествия и проводят опрос очевидцев трагедии. Подробности инцидента выясняются, поделились в Следственном управлении Следственного Комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
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