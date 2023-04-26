Мужчина в Новосибирской области погиб на берегу реки от взрыва гранаты

Как информирует сетевое издание «МК в Новосибирске», ЧП произошло на берегу реки Омь в районе частного сектора по улице Агафонова в Куйбышеве. Свидетели происшествия сообщили, что в этом месте обычно собираются любители рыбной ловли. Однако одет погибший был не так, как одеваются рыбаки.