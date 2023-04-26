Полицейские Дубая за полчаса нашли потерявшуюся на пляже шестилетнюю россиянку

Туристическая полиция Дубая потратила всего 30 минут на поиски потерявшейся шестилетней уроженки России. Об этом 25 апреля пишут Gulf News.
По информации издания, во время празднования Ураза-байрама на пляже Jumeirah Beach Residence было очень много людей. Из-за этого несовершеннолетняя россиянка, которую сопровождала мать, потерялась в толпе. Женщина оперативно сообщила о пропаже ребенка в органы и рассказала полицейским, как выглядит ее дочь. В итоге патрульные быстро сформировали поисковую группу и уже через полчаса обнаружили пропавшую девочку.
Директор Департамента туристической полиции Халфан Обейд Аль Джаллаф, отметил, что его ведомство активизирует усилия в период праздников, когда люди начинают чаще ходить на пляжи. Более того, у дубайских полицейских разработаны планы действий на случай различных ЧС.
Ранее стало известно о том, что российский турист отправился на Шри-Ланку и умер на экскурсии в горах.