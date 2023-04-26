Полицейские Дубая за полчаса нашли потерявшуюся на пляже шестилетнюю россиянку

По информации издания, во время празднования Ураза-байрама на пляже Jumeirah Beach Residence было очень много людей. Из-за этого несовершеннолетняя россиянка, которую сопровождала мать, потерялась в толпе. Женщина оперативно сообщила о пропаже ребенка в органы и рассказала полицейским, как выглядит ее дочь. В итоге патрульные быстро сформировали поисковую группу и уже через полчаса обнаружили пропавшую девочку.