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ФСБ опубликовала видео задержания россиянина, готовившего теракт в Симферополе

Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания россиянина, готовившего теракт в Симферополе

Федеральная служба безопасности задержала гражаданина РФ, готовившего теракт в Симферополе. Момент задержания попал на видео.

Как сообщает ФСБ, у злоумышленника были изъяты самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями, а также взрывное устройство зажигательного действия. Злоумышленник планировал установить бомбы в военно-морском госпитале.

Ранее сообщалось о задержании оперативниками ФСБ злоумышленника в Петербурге. Мужчина намеревался поджечь транспортные средства правоохранительных органов. При обыске у него были обнаружены компоненты, предназначенные для изготовления взрывного устройства.
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