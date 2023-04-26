ФСБ опубликовала видео задержания россиянина, готовившего теракт в Симферополе

Федеральная служба безопасности задержала гражаданина РФ, готовившего теракт в Симферополе. Момент задержания попал на видео.
Как сообщает ФСБ, у злоумышленника были изъяты самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями, а также взрывное устройство зажигательного действия. Злоумышленник планировал установить бомбы в военно-морском госпитале.
Ранее сообщалось о задержании оперативниками ФСБ злоумышленника в Петербурге. Мужчина намеревался поджечь транспортные средства правоохранительных органов. При обыске у него были обнаружены компоненты, предназначенные для изготовления взрывного устройства.