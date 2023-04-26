Ритуальщик Барецкий заявил, что обустроит кладбище вокруг замка Пугачевой

Замок Максима Галкина✱ и Аллы Пугачевой обрел нового владельца. Им стал президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий, который утверждает, что приобрел элитную недвижимость за 450 миллионов рублей вместе с партнерами по бизнесу, чтобы устроить в ней морг и крематорий. Корреспондент ФАН связался с шоуменом, чтобы узнать подробности.
«Крематорий там действительно будет — причем, настолько большой, что попадет в книгу рекордов Гиннеса, — заявляет Барецкий. — Этим уже обеспокоены обитатели деревни Грязь, где стоит замок: они даже собирают подписи, чтобы запретить нам распоряжаться замком таким образом! Спешу их успокоить: запах жженых трупов не будет распространяться по населенному пункту, поскольку мы поставим на крематорные печи лучшие воздухоочистные установки!»
Президент Союза профессиональных ритуальных агентов заверяет, что переоборудованный под похоронный центр замок Пугачевой будет соответствовать всем санитарным нормам.
«В реку мы ничего сбрасывать не собираемся, — пообещал собеседник ФАН. — И вообще собираемся вести себя максимально культурно, никому мешать не хотим. В конце концов, работать мы будем для элиты — другим слоям населения наши услуги будут попросту не по карману — а богатые люди не любят скандалов».
У Барецкого есть планы и на обширную территорию вокруг замка — ее он планирует обустроить под кладбище.
«Хотя с этим, конечно, могут быть проблемы — согласно закону, мы сперва должны передать эту землю в аренду государству, которое затем оформит нам разрешение на ее использование под кладбищенские нужды — если захочет, конечно, — сказал ритуальщик. — Сейчас мы предметно занимаемся этим вопросом».
После обустройства в бывшей недвижимости Пугачевой и Галкина* крематорных печей свободных помещений в ней останется еще очень много, отмечает собеседник ФАН.
«Я уже давно заметил, что этот замок будто бы специально сделан под морг: там очень просторные и прохладные подвалы, настоящие бункеры! — заявил Барецкий. — Из больших комнат наверху здания мы сделаем колумбарии, из тех, что поменьше — именные комнаты памяти или склепы. Разумеется, все это будет стоить гигантских денег, но я уверен, что желающие их отдать найдутся».
Президент Союза профессиональных ритуальных агентов также рассказал, как именно ему и его партнерам удалось заполучить столь уникальную недвижимость.
«Никто «просто так» этот дом покупать не хотел, а Пугачевой и Галкину, видимо, очень сильно нужны были деньги, — заметил собеседник ФАН. — А мы с товарищами как раз искали замок под свой бизнес! С государственным связываться не хотелось, а частные можно по пальцам одной руки пересчитать — и вот, нам удалось воспользоваться ситуацией и взять себе один!»
Ранее Стас Барецкий заявил, что хочет эксгумировать тело Бориса Моисеева, чтобы доказать родство с ним. Таким образом шоумен рассчитывает получить наследство.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами