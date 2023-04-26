Ритуальщик Барецкий заявил, что обустроит кладбище вокруг замка Пугачевой

Замок Максима Галкина✱ и Аллы Пугачевой обрел нового владельца. Им стал президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий, который утверждает, что приобрел элитную недвижимость за 450 миллионов рублей вместе с партнерами по бизнесу, чтобы устроить в ней морг и крематорий. Корреспондент ФАН связался с шоуменом, чтобы узнать подробности.