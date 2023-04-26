Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о деталях крупных пожаров в Свердловской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о деталях крупных пожаров в Свердловской области. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
В СКР подчеркнули, что возгорание повлекло материальный ущерб для жителей поселка, муниципалитетов, госучреждений и других объектов. Поручение о подготовке доклада Бастрыкин направил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову.
По факту пожаров Следком возбудил два уголовных дела. Как передает URA.RU, первое — по факту халатности должностных лиц, второе — по статье о причинении смерти по неосторожности.