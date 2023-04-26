Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о деталях крупных пожаров в Свердловской области

В СКР подчеркнули, что возгорание повлекло материальный ущерб для жителей поселка, муниципалитетов, госучреждений и других объектов. Поручение о подготовке доклада Бастрыкин направил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову.