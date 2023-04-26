Четверо иностранцев задержаны в Саудовской Аравии за контрабанду наркотиков

Наибольших масштабов на Ближнем Востоке достигла контрабанда каптагона. Основная его часть доставляется в королевство с территории Ливана через Сирию и Иорданию. При этом ни контрабандистов, ни наркозависимых не останавливает жесткое законодательство стран Персидского залива: в некоторых государствах за сбыт запрещенных веществ или за их употребление грозит смертная казнь.