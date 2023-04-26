Четверо иностранцев задержаны в Саудовской Аравии за контрабанду наркотиков

Преступники пытались провезти в страну 12,7 млн таблеток амфетамина.
Правоохранительные органы Саудовской Аравии задержали четырех контрабандистов, изъяв у них 12,7 млн таблеток амфетамина.
По сообщению представителя Главного управления по контролю за наркотиками майора Марвана Аль Хазми, запрещенные вещества были спрятаны в грузе гранатов. Среди арестованных — два египтянина, сириец и йеменец. Все они переданы в прокуратуру для расследования.
По данным местных служб безопасности, наркотики доставляются в Саудовскую Аравию с территории Иордании, несмотря на то, что Эр-Рияд бросает на борьбу с контрабандой колоссальные силы. При этом порядка трех четвертей всех жителей страны, проходящих лечение от наркомании, страдают именно из-за амфетаминовой зависимости.
Наибольших масштабов на Ближнем Востоке достигла контрабанда каптагона. Основная его часть доставляется в королевство с территории Ливана через Сирию и Иорданию. При этом ни контрабандистов, ни наркозависимых не останавливает жесткое законодательство стран Персидского залива: в некоторых государствах за сбыт запрещенных веществ или за их употребление грозит смертная казнь.
В прошлом году Саудовская Аравия временно приостановила торговлю с Ливаном после регулярного обнаружения в поставках фруктов и овощей крупных партий наркотиков. А за 2021-й, по официальным данным, в королевстве было в сумме изъято 190 млн таблеток каптагона и более 37 тонн других веществ.