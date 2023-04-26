Премьер Большого театра РФ Денис Родькин выступил против появления на сцене трансгендерных балерин

Следует отметить, что в 2023 году в Академию Королевского балета в Великобритании приняли 37-летнюю начинающую танцовщицу Софи Ребекку, которая несколько лет назад была мужчиной. Сейчас она выступает на сцене, чем вызывает у зрителей бурное обсуждение и негодование.