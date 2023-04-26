Премьер Большого театра РФ Денис Родькин выступил против появления на сцене трансгендерных балерин

Если артист не в своем амплуа, ему не следует выходить на сцену. Такое мнение по поводу появления балерин-трансгендеров выразил премьер Большого театра Денис Родькин в беседе с Борисом Корчевниковым в эфире телепрограммы «Жизни и судьба».
«Мне кажется, это какой-то сдвиг в голове... К этим людям надо отнестись снисходительно, и пожалеть их», — отметил Родькин
На вопрос, стоит ли подобных балерин выпускать на сцену, артист ответил отрицательно. По его словам, балет является «жестким искусством» — в нем не всегда есть место тому, что может понравится человеку.
Кроме того, он подчеркнул, что в русских школах балетного искусства подобных инцидентов быть не может, поскольку в них есть дисциплина и жесткость, благодаря которым выпускники достигают отличного результата.
Следует отметить, что в 2023 году в Академию Королевского балета в Великобритании приняли 37-летнюю начинающую танцовщицу Софи Ребекку, которая несколько лет назад была мужчиной. Сейчас она выступает на сцене, чем вызывает у зрителей бурное обсуждение и негодование.
Ранее российская спортсменка, четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина отрицательно высказалась о допуске трансперсон к участию в турнирах США.