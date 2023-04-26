ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта в военно-морском госпитале Крыма

Мужчина планировал устроить взрыв в военно-морском госпитале Министерства обороны РФ в Симферополе. При обыске у него было изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами в виде гвоздей. Также ФСБ изъяла у задержанного самодельное взрывное устройство зажигательного действия.