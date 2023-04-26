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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил об уверенном восстановлении российской экономики

Экономика
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил об уверенном восстановлении российской экономики

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин сообщил об уверенном восстановлении российской экономики. Даже международные организации предсказывают ей позитивную динамику, заявил председатель Правительства РФ, выступая перед участниками марафона «Знание. Первые».

По словам чиновника, прогнозы иностранных компаний и экспертов говорят о развитии экономики РФ в ближайшие два года. В апреле 2023 года Международный валютный фонд «улучшил оценку по приросту российской экономики почти в два раза», подчеркнул Михаил Мишустин.

Говоря об инфляции, российский премьер заявил, что она не достигла уровня в 20%, который предрекали России, составив менее 12% по итогам 2022 года. Что касается текущего момента, инфляция в РФ менее 3%, добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что глава кабмина Михаил Мишустин заявил о важности сохранения исторической памяти народов РФ и ее соседей. Премьер-министр напомнил о политике отмены, с которой повсеместно сталкивается Россия.
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