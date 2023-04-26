Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил об уверенном восстановлении российской экономики

По словам чиновника, прогнозы иностранных компаний и экспертов говорят о развитии экономики РФ в ближайшие два года. В апреле 2023 года Международный валютный фонд «улучшил оценку по приросту российской экономики почти в два раза», подчеркнул Михаил Мишустин.