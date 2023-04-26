Политолог Жарихин: Россия имеет полное право ответить на санкционный произвол Запада

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Как считает российский политолог Владимир Жарихин, если бы Россия не сделала такого шага, то западные державы просто продолжили бы нас беззастенчиво грабить.
Напомним, президент России Владимир Путин в ответ на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности утвердил перечень иностранных активов, которые передаются во временное управление Росимущества. В их числе — 83,7% акций российской «Юнипро» (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций компании «Фортум» (принадлежит финскому концерну Fortum).
Теперь, в случае изъятия активов у физических или юридических лиц России, правительство имеет право передать Росимуществу активы иностранных компаний во временное управление. В ведомстве напомнили, что эта мера — временная, и она необходима для сохранения в РФ инвестиционного климата, а также сокращения оттока капитала из страны. В ведомстве пояснили — этот шаг не касается вопросов собственности, и не лишает владельцев их активов.
Просто, согласно указу лидера РФ, первоначальные собственники больше не имеют права принимать управленческие решения. Зато внешний управляющий получает полномочия, позволяющие ему организовать эффективную работу предприятий, имеющих значение для экономики России. При необходимости перечень иностранных компаний, находящихся под внешним управлением, может быть расширен, заявили в Росимуществе. Там также уведомили, что внешнее управление вводится «точечно», в отношении генерирующих активов, имеющих ключевое значение для стабильной работы энергетики РФ.
Как считает российский политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, в данном случае Россия сделала вполне правильный и логичный выбор.
«Наша страна исходит из того, что имущественно-экономический произвол, который позволил себе в прошлом году Запад, не помешает будущему восстановлению отношений. А наш аналогичный произвол что, помешает этому? В этом вопросе весь последний год была некая «развилка», на которой Россия находилась, дергаясь то в одну, то в другую сторону. Перед нами стоял «вопрос ребром» — в ответ на нарушение Евросоюзом и США всех международных правил и правил рыночной экономики, должны ли мы сами соблюдать правила рыночной экономики, или можем действовать вопреки им?» — напомнил эксперт.
Россия в данном случае действует согласно всем правилам нормальной человеческой логики, указал он.
«При этом чисто юридическая логика давно уже отошла на задний план. Ведь западные страны в марте 2022-го позволили себе целый ряд беззаконных действий, отняв и национализировав собственность России на миллиарды долларов и евро. Поэтому нам остается в ответ на это только что-то отбирать у них. Ведь, если мы продолжим и дальше соблюдать все юридические формальности, то нас будут просто грабить и обирать, — сообщил Жарихин. — Когда, после окончания военной спецоперации на Украине, отношения между РФ и Западом начнут неизбежно восстанавливаться, то наше благородное поведение в рамках законов, оставшихся в прошлом веке, никто нам не зачтет», — считает он.
Эксперт напомнил, что только в Германии в марте-апреле прошлого года произошла национализация дочерних компаний Газпрома, которая нанесла России миллиардные убытки.
«Я всегда говорил, что Россия в новых условиях также должна отказаться от выполнения всех международных норм, регулирующих авторские права. Они предполагают, что владелец этих прав охраняет их, и требует оплаты при использовании объектов, которыми они защищены. Но в условиях, когда Запад чинит нам препятствия при использовании самих объектов своих авторских прав, ничего другого, кроме отказа от их соблюдения, не остается», — указал Жарихин.
Например, это касается жизненно важных западных лекарств, аналогов которых у нас в России до последнего времени не было, продолжил эксперт.
«Это также касается производства смартфонов для нужд россиян, или автомобилей. Если нам не продают западные машины ни за какие деньги, то мы, извините, имеем полное право копировать те же европейские разработки, не обращая внимания ни на какие авторские права. Это логично, и именно так уже давно поступают наши китайские партнеры. А если Запад, вопреки собственным законам, национализируете нашу частную собственность, то у него нет права возмущаться, если мы будем делать то же самое», — заключил Владимир Жарихин.
Напомним, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, даже под грузом санкций российская экономика будет развиваться такими же темпами, как французская. Так Песков прокомментировал прогнозы Международного валютного фонда, которые касаются роста ВВП. Ранее МВФ улучшил на 0,4 процентных пункта прогноз по динамике роста ВВП России в 2023 году — до 0,7%. «Здесь очень важно, что точно такой же прогноз на 2023 год по росту ВВП они дают для Франции», — сказал Песков. Также он отметил, что санкции против России даже если и будут сняты, то на их месте вскоре появятся новые.