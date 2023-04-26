Политолог Жарихин: Россия имеет полное право ответить на санкционный произвол Запада

Напомним, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, даже под грузом санкций российская экономика будет развиваться такими же темпами, как французская. Так Песков прокомментировал прогнозы Международного валютного фонда, которые касаются роста ВВП. Ранее МВФ улучшил на 0,4 процентных пункта прогноз по динамике роста ВВП России в 2023 году — до 0,7%. «Здесь очень важно, что точно такой же прогноз на 2023 год по росту ВВП они дают для Франции», — сказал Песков. Также он отметил, что санкции против России даже если и будут сняты, то на их месте вскоре появятся новые.