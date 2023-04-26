Астраханские судебные приставы провели рейд на дорогах

Судебные приставы провели в Астрахани рейд с использованием программного комплекса «Дорожный пристав». В ходе операции за несколько часов им удалось проверить 30 водителей и пассажиров. Было вручено три требования об оплате задолженности. Попутно в рамках 27 исполнительных производств были приняты восемь платежей на сумму более 117 тысяч рублей, сообщает «Астрахань.Ру».