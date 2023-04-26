Астраханские судебные приставы провели рейд на дорогах

Сотрудники регионального УФССП выявили должников по коммунальным платежам в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань».
Судебные приставы провели в Астрахани рейд с использованием программного комплекса «Дорожный пристав». В ходе операции за несколько часов им удалось проверить 30 водителей и пассажиров. Было вручено три требования об оплате задолженности. Попутно в рамках 27 исполнительных производств были приняты восемь платежей на сумму более 117 тысяч рублей, сообщает «Астрахань.Ру».
Приставы оформили шесть актов о наложении ареста на имущество должников, изъяли три транспортных средства, автомобильное колесо, автомагнитолу и один сотовый телефон. В течение 10 дней нерадивые должники должны погасить долг, чтобы освободить имущество из-под ареста. В противном случае их имущество подлежит принудительной продаже.