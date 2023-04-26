Пожарным в Московской области помогает нести службу такса по кличке Симона

В пожарно-спасательной части Московской области служит необычный сотрудник. Такса по кличке Симона, попавшая в семью водителя пожарной техники Дмитрия Быкова✱, к работе приступила еще щенком.
По словам мужчины, они с женой взяли собаку к себе домой 10 лет назад, а поскольку ее не с кем было оставлять, то ему приходилось брать ее с собой на работу. У хвостатой сотрудницы сегодня есть даже своя униформа — комбинезон с нашивками противопожарно-спасательной службы. Симона участвует в профилактических выездах и доносит информацию о правилах пожарной безопасности, а также вместе с хозяином патрулирует водоемы.
«На профилактику ездим, чтобы люди более доверительно относились к нам — она помогает найти общий язык с населением», — объяснил Быков.
Помимо основных обязанностей, Симона своим присутствием оказывает коллегам эмоциональную поддержку и помогает снимать стресс. Также без хвостатой любимицы не обходится ни один футбольный матч сотрудников части.
«Любит в футбол играть. За мячиком, конечно, не успевает она бежать, но всегда с нами», — отметил начальник караула ГКУ МО «Мособлпожспас» Виктор Мышляев.
За годы своей службы всеобщая любимица стала настоящим талисманом подразделения. Недавно Симону торжественно посвятили в огнеборцы, поэтому теперь она официально состоит в рядах пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса». Оклад и пенсия хвостатому сотруднику вряд ли полагается, но за выслугу лет Симона ежедневно получает ласку коллег и косточки на обед.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами