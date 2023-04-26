Пожарным в Московской области помогает нести службу такса по кличке Симона

По словам мужчины, они с женой взяли собаку к себе домой 10 лет назад, а поскольку ее не с кем было оставлять, то ему приходилось брать ее с собой на работу. У хвостатой сотрудницы сегодня есть даже своя униформа — комбинезон с нашивками противопожарно-спасательной службы. Симона участвует в профилактических выездах и доносит информацию о правилах пожарной безопасности, а также вместе с хозяином патрулирует водоемы.