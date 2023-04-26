Житель Тюмени ответит в суде за незаконный оборот сигарет на 3,2 млн рублей

По данным ведомства, 42-летний местный житель был уличен в незаконном сбыте немаркированных сигарет. При обыске в его гараже были обнаружены более 26 тысяч пачек контрафактных табачных изделий, которые он приобрел для дальнейшей продажи с целью наживы, сообщает «Аиф-Тюмень».